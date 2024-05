Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul tema dell’arresto del governatore della Liguria Toti, a margine dell’assemblea di Confcooperative: “Ognuno è libero di parlare in democrazia: il ministro Nordio ha un ruolo e può dire ciò che pensa. Condivido le sue parole: è una vicenda giudiziaria che risale a vicende di parecchi anni fa, forse si poteva intervenire due mesi fa o il giorno dopo le elezioni. Non ci preoccupa nulla, sono garantista sia per le vicende di Bari che di Genova: sono garantista anche nei confronti di persone non di Forza Italia”.