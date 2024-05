Elly Schlein in vista delle prossime elezioni Europee. “A me l’onere e l’onore di tirare la volata”, rivendica la segretaria Pd, chiamando la piazza. Perché, spiega, “il 2 giugno faremo una grande manifestazione a Roma contro l’autonomia e il premierato”. Con l’obiettivo di andare “a vincere in Europa per creare l’alternativa a questa destra”. Parte dal Monk, lo stesso locale romano dalla quale iniziò a fine 2022 la scalata alla segreteria del Nazareno , la campagna elettorale diin vista delle prossime elezioni Europee. “A me l’onere e l’onore di tirare la volata”, rivendica la segretaria Pd, chiamando la piazza. Perché, spiega, “ile a RomaCon l’obiettivo di andare “a vincere in Europa per creare l’alternativa a questa destra”.

Con Schlein ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e soprattutto Nicola Zingaretti, l’ex segretario dem, ora deputato, secondo in lista tra i candidati della circoscrizione Centro, subito dopo la segretaria: “Grazie per avermi ributtato nella mischia. Combattiamo gomito a gomito nelle piazze, a giugno sarà uno scontro drammatico, durissimo, tra chi come noi l’Europa la vuole cambiare e chi la vuole distruggere”, lancia l’appello. E ancora: “Se qualcuno si deve vergognare della propria storia quelli non siamo noi, che la democrazia l’abbiamo costruita. Il Pd dopo le elezioni sarà la forza fondamentale per uscire da questo incubo. Noi potremo dire ‘abbiamo salvato l’Europa, ora apriamo un discorso in Italia’”. Parole condivise pure dalla segretaria Schlein, che rilancia: “Vogliamo un’Europa più verde, più giusta, per la pace. È preoccupante sentir parlare di ‘economia di guerra’. Non abbiamo sentito un lavoro dell’Europa per costruire la pace, al di là del giusto sostegno all’Ucraina. E pure in Medio Oriente b isogna fermare Netanyahu e la follia di un attacco a Rafah che rischia di essere una ecatombe”.