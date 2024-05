Alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha invitato l’assemblea dei senatori dem a ”fare muro” con “i nostri corpi” contro una riforma (quella del premierato) che stravolge l’assetto nato dalla Costituzione, nel tardo pomeriggio ha replicato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta a un convegno alla Camera dei Deputati, proprio sul premierato. ”Leggo di leader che dicono di fermare la riforma con i corpi. Non so se leggerla come una minaccia o come una sostanziale mancanza di argomentazione nel merito”, ha detto alla sala. “Anche io preferirei” il dialogo, ha aggiunto riferendosi a uno degli aspetti emersi nel seminario, “e farò quello che posso per una riforma che abbia il consenso più ampio. Ma quando la risposta è ‘la fermeremo coi nostri corpi ‘- ha concluso Meloni – la vedo dura”.