Un poliziotto è stato accoltellato nei pressi della stazione di Lambrate, a Milano. È accaduto nella serata di mercoledì 8 maggio, intorno alla mezzanotte. Un uomo stava lanciando delle pietre contri i treni e, secondo quando riferito dalla Polizia che è intervenuta sul posto, ha colpito alla testa una donna di 55 anni, portata poi all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi. L’aggressore, un 37enne di origini marocchine, è stato stordito da un taser ma è riuscito comunque a colpire con un coltello il poliziotto 35enne con tre fendenti alla schiena. Il vice Ispettore di 35 anni, è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza per la lesione di alcuni organi. L’aggressore 37enne è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore.

Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina, in evidente stato psichico alterato e non collaborativo. La scarica del taser non ha fatto effetto a causa del giubbotto che indossava. Ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, ha colpito con un coltello il poliziotto. Tre i fendenti inferti alla schiena. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è operato d’urgenza a seguito dell’emorragia riportata per la lesione di alcuni organi.