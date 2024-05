“Da metà del 2021, in Italia, i vaccini Astrazeneca non si usano più. Quindi il loro ritiro è un intervento poco significativo dal punto di vista pratico. Nulla cambia sul piano della sicurezza“. Lo ha detto Giovanni Rezza, professore di Igiene all’università San Raffaele di Milano, intervistato dal Corriere Roma, in merito alla decisione di ritirare, a livello mondiale, il vaccino contro il Covid-19. Una scelta motivata con l’eccedenza di vaccini aggiornati disponibili. Un ritiro che, secondo Rezza “per chi ha ricevuto una o due dosi potrebbe interpretare come un segnale di pericolo ma non c’è ragione di preoccuparsi“.

L’annuncio, riportato dal quotidiano britannico The Guardian, era arrivato lo scorso 7 maggio dall’Agenzia europea per i medicinali che ha emesso un avviso secondo cui il vaccino non è più autorizzato all’uso. Astrazeneca ha affermato che la decisione è stata presa perché verrà resa disponibile una varietà di vaccini più recenti che sono risultati efficaci per colpire le nuove varianti di Covid-19. Una versione su cui il docente di Igiene concorda: “Le dosi non avevano più mercato, non erano state aggiornate ed erano disponibili alternative più efficaci”.

E sempre secondo il Guardian, nonostante AstraZeneca sia risultato sicuro ed efficace, comportava però anche il rischio di un effetto collaterale raro ma grave, noto come trombosi con trombocitopenia (o TTS). Una sindrome che si è verificata in circa due o tre persone su 100 mila. “Purtroppo solo con una vaccinazione di massa si potevano scoprire reazioni avverse che durante la sperimentazione su alcune decine di migliaia di volontari non vennero segnalate – continua Rezza -. Ad aprile avevano già raccomandato questo vaccino in via preferenziale sopra i 60“. Ma di una cosa l’esperto non ha dubbi: “AstraZeneca ha permesso, assieme agli altri vaccini, di rispondere alla pandemia“.