Non è ancora chiaro come una bimba di 10 mesi abbia ingerito la candeggina morendo poco dopo. È tutto avvenuto a Noto (Siracusa). La piccola, dopo l’ingestione, è stata soccorsa e immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per capire cosa sia successo nell’abitazione dove viveva con la famiglia.

Gli inquirenti hanno interrogato i familiari che sono sotto shock. Una delle ipotesi ancora al vaglio è che la piccola possa essere caduta dentro un secchio pieno del liquido. Le indagini sono state affidate agli uomini dell’Arma dei Carabinieri che hanno ricevuto, intorno alle 16.45, una segnalazione del Pronto soccorso, dove la piccola era stata trasportata.