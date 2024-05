Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di un bimbo di appena 7 mesi avvenuto mercoledì a Ischia. Il piccolo è stato trovato privo di sensi nella sua culla dai genitori, che lo hanno portato subito all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma non sono riusciti a evitarne il decesso. Al momento l’ipotesi è che si sia trattato di un arresto cardiorespiratorio per cause naturali. I Carabinieri sono intervenuti in ospedale e la salma è stata posta a disposizione della Procura di Napoli. L’autopsia potrebbe essere eseguita già nella giornata di venerdì.