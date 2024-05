L’aviere capo Roger Fortson, 23 anni, è stato ucciso da alcuni agenti della contea di Okaloosa, in Florida, che hanno fatto irruzione in un’abitazione sbagliata dopo aver risposto a una chiamata per disordini. È scoppiato così l’ennesimo caso in cui l’eccessiva violenza delle forze dell’ordine statunitensi ha provocato la morte di una persona innocente. Il dipartimento ha chiesto “pazienza ai cittadini per ricostruire i fatti alla base del tragico evento”.

Fortson, di base presso l’ala delle operazioni speciali di Hurlburt Field, si trovava nel suo appartamento di Fort Walton Beach a cinque miglia dalla base militare, impegnato in una chiamata con una donna, quando ha sentito bussare alla sua porta. Secondo l’avvocato per i diritti civili Ben Crump, consultatosi con la ragazza con cui Fortson era al telefono, l’aviere ha chiesto chi fosse senza ricevere alcuna risposta. Dopo aver sentito altri colpi forti e aver controllato dallo spioncino senza vedere nessuno, il militare è andato a recuperare la sua pistola regolarmente detenuta, come citato da Crump. Mentre faceva ritorno in soggiorno gli agenti, che si erano messi in moto dopo aver ricevuto una segnalazione per disordini in un complesso di appartamenti della zona, hanno fatto irruzione in casa. Una volta aver notato la pistola, lo hanno ucciso sparandogli sei volte.

La CBS ha scritto che Fortson è morto in ospedale. L’ufficio dello sceriffo della contea di Okaloosa ha rilasciato una dichiarazione dicendo che gli agenti “hanno reagito per legittima difesa dopo aver incontrato l’uomo armato” e chiedendo alla comunità di aspettare “per comprendere i fatti che sono derivati”. Crump ha precisato che il giovane era entrato nell’Air Force subito dopo il diploma e non aveva nessun tipo di precedente. Inoltre, ha chiesto che vengano rilasciati immediatamente i video della bodycam per risolvere la questione e “ammettere che gli uomini sono entrati per sbaglio nella sua abitazione”. L’agente dalla cui pistola sono partiti i colpi mortali è stato momentaneamente sospeso.

Foto aviere Air Force