“In un contesto di governo non facile, nel Conte 1, ho premuto per la Von der Leyen che ha messo il Green Deal al centro del progetto. Sono rimasto deluso della sua ultima fase, ho visto una commissione europea ormai distratta verso la transizione ecologica. Ed è molto deludente. Non è una urgenza o una opportunità da abbracciare a giorni alterni”. Lo ha detto Giuseppe Conte sul palco dell’evento un nuovo Green Deal per l’Europa. “Stiamo passando dalla transizione ecologica a quella militare. Vogliamo una economia di guerra? Legambiente ha un grande ruolo, anche al di là di stringenti cause politiche, ha risorse intellettuali per essere un osservatorio privilegiato e indipendente in un dibattito inquinato da menzogne”.