“Avete tirato fuori una supercazzola“. Il deputato del Movimento 5 stelle, Antonino Iaria, è stato ripreso in Aula alla Camera dal presidente di turno Antonio Mulè per aver usato il termine reso famoso da Monicelli e dal suo ‘Amici miei‘ durante una discussione sui permessi per le moschee. “Va bene usare un linguaggio colorito però…” è intervenuto Mulè. Poco dopo anche il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, è tornato sull’argomento, con tanto di dizionario. “Nel 2015 la supercazzola è entrata nel vocabolario Zingarelli” ha detto rivolgendosi a Mulè. La discussione, a tratti surreale, ha suscitato l’ilarità di molti deputati presenti in Aula