Grossa gaffe a Maglie, la città, in provincia di Lecce, che ha dato i natali ad Aldo Moro. Il comune affigge i manifesti per ricordare il 46esimo anniversario dalla morte dell’ex politico e giurista italiano, ucciso per mano delle Brigate Rosse, ma al posto della foto di Moro c’è quella dell’attore Fabrizio Gifuni che lo ha interpretato nel film Esterno Notte.

The municipality of Maglie (Lecce) puts up posters to commemorate the anniversary of the assassination of former PM Aldo Moro, but the man on the posters is Fabrizio Gifuni, the actor who played Moro in the 2022 movie “Esterno Notte”.

May 7, 2024 pic.twitter.com/5AmPZoDSOH

— Crazy Ass Moments in Italian Politics ???????? (@CrazyItalianPol) May 7, 2024