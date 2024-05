Un masso sui binari ha fatto deragliare un treno con 200 persone a bordo nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17, a circa 600 metri di distanza dalla stazione di Preglia di Crevoladossola, sulla linea internazionale del Sempione tra Domodossola e il confine di Iselle. Il regionale diretto a Briga, in Svizzera, ha impattato la pietra caduta poco prima sui binari. Fortunatamente il masso era di dimensioni abbastanza ridotte, ma è stato sufficiente a far deragliare il mezzo prima di finire contro un muretto, abbattendolo e proseguendo la sua corsa sul marciapiede della strada sottostante, tranciando diversi rami della vegetazione.

Al momento, comunque, non si ha notizia di alcun ferito. È stato lo stesso macchinista a lanciare l’allarme dopo l’impatto e ad avvisare la stazione di Domodossola, permettendo così il blocco della linea ferroviaria. In particolare, è stato fermato un treno che era in arrivo dalla Svizzera, in direzione opposta. Prima lo stop alla stazione di Varzo e poi il dietrofront per tornare in nel Paese elvetico.

Sul posto si trovano adesso Carabinieri, polizia ferroviaria, personale del 118 e i Vigili del Fuoco, con il loro elicottero che ha sorvolato la zona per accertarsi che non vi siano altre situazioni di potenziale pericolo.