Una donna di 41 anni è morta sulle alpi Orobie in Valtellina dopo essere precipitata da un impianto sportivo dell’aerofune Fly Emotion, ad Albaredo San Marco, in provincia di Sondrio. La 41enne stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle del Bitto, che collega Albaredo e Bema quando, per cause ancora da accertare, è precipitata. La donna aveva raggiunto una velocità massima di circa 120 chilometri orari e, quasi alla fine del percorso, è finita fuori dall’imbragatura ed è andata a schiantarsi ad un’altezza di venti metri. È morta sul colpo con “lesioni assolutamente non compatibili con la vita” hanno riferito i soccorritori dell’Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno.

L’imbrago è rimasto appeso alla zip line ed ora sarà da capire come sia possibile che la donna sia letteralmente uscita dal sistema di sicurezza che la teneva appesa alla fune. L’impianto porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato attraverso una fune in sicurezza dall’abitato di Bema all’altro versante della montagna, sospesi nel vuoto. I soccorsi non sono stati chiamati dal personale dell’impianto ma da una terza persona. Sul posto, i tecnici del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri allertati dopo mezzogiorno ed ancora all’opera.

“Non si sa ancora con precisione cosa possa essere accaduto. Sono scioccato e incredulo. Siamo a completa disposizione della magistratura che ora indaga. E siamo vicini alla famiglia della vittima – ha detto Matteo Sanguineti, ad della società – L’impianto aereo è stato inaugurato nel 2011. Avranno volato nella traversata fra il paese di Bema e quello di Albaredo oltre 200mila persone. Non abbiamo mai avuto incidenti di sorta. Tutto avviene nella massima sicurezza con apposite imbracature. Sono allibito e incredulo“.