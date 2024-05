Mentre si attende l’esito dei colloqui, tuttora in corso, per arrivare a un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza, ieri sera, sabato 4 maggio, decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Israele, sia a Tel Aviv sia a Gerusalemme, contro il governo Netanyahu. Le famiglie dei rapiti hanno iniziato a manifestare davanti al Begin Gate di fronte al Kirya, insieme ad altri attivisti. Le famiglie chiedono al governo di accettare la fine della guerra, l’unico modo per consentire un accordo che riporti tutti indietro.

“Siamo in un momento fatidico e dobbiamo assicurarci – hanno sottolineato le famiglie degli ostaggi – che l’attuale accordo venga attuato e che tutti i rapiti tornino a casa. Oggi è chiaro che l’unico modo per riportarli indietro è l’impegno israeliano a porre fine alla guerra, e il governo israeliano deve scegliere di salvare vite umane e restituire quelle abbandonate. Più di 100 famiglie stanno aspettando i loro cari, il governo non deve sbagliare, è vietato arrendersi alla minoranza estremista. La gente vuole che i rapiti siano a casa, e noi chiediamo al governo che ponga fine alla guerra e ce li restituisca. Questa sarebbe la vera vittoria”