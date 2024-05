Per protesta è salito su una gru di un cantiere nella zona di Novoli, in provincia di Firenze, accanto al Palazzo di giustizia e non è ancora sceso. È accaduto ieri mattina alle 9. Protagonista un uomo di 62 anni, Leonardo Moretti, nato a Torino, ma residente a Città della Pieve, in Umbria. I motivi della protesta, secondo quanto si apprende dalle autorità, sono ancora ignoti ma l’uomo se l’è presa con magistrati e forze dell’ordine: “Voglio parlare con un magistrato, voglio fare due chiacchiere con lui”, ha detto questa mattina dopo aver passato una notte intera ad almeno una ventina di metri d’altezza.

Il 62enne, secondo quanto riportato da La Nazione, nel 2009 era stato condannato a cinque anni di carcere. Moretti si era opposto, in maniera troppo energica, ai lavori di un cantiere nei pressi della sua abitazione dell’epoca e attraverso una serie di condotte ostruzionistiche finalizzate a sospendere i lavori. Sul posto si trovano polizia, vigili del fuoco e personale del 118. E al momento l’uomo sta parlando, attraverso un megafono, con le forze dell’ordine presenti nel cantiere per trattare. Una situazione di pericolo e tensione che tiene allarmato il quartiere. Fonti locali riportano inoltre che il 62enne ha con sé anche un esposto per la procura della Repubblica che ha lasciato alle forze dell’ordine.