Un bambino di dieci anni è stato morso da un pitbull ed è finito in ospedale. È accaduto a Milano, venerdì scorso, in un appartamento di via Trasimeno, nel quartiere Adriano, periferia nord est della città. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il cane – di famiglia – ha aggredito il bimbo, causandogli ferite al torace e alla gamba. Necessario è stato il trasporto all’ospedale di Niguarda dove i medici del pronto soccorso hanno medicato le ferite. Fortunatamente, le lesioni erano superficiali e il piccolo è fuori pericolo. Ma lo spavento, per lui e per i genitori, resta.

Il caso non è certamente isolato. Il 22 aprile scorso, un bambino di appena 13 mesi è stato ucciso dopo essere stato assalito e azzannato da due pitbull a Eboli, in provincia di Salerno. E lo scorso 26 marzo, una bambina di 5 anni era stata morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in provincia di Lecce.