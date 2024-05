“Quello è veleno per topi. L’ho preso perché a Milano ci sono delle pantegane grosse così”. Alessandro Impagnatiello aveva risposto così a un carabiniere che gli aveva chiesto conto del veleno per topi trovato nel suo zaino di pelle marrone durante la perquisizione della sua casa di Senago, il 28 maggio 2023, giorno in cui l’ex barman denunciò la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontano. Il veleno, invece, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato utilizzato per avvelenare la 29enne.