“Abbiamo bisogno di messaggeri di pace. I nostri europarlamentari andranno a Bruxelles come costruttori di pace. Dobbiamo per prima cosa porre fine al conflitto russo-ucraino, tutelando gli interessi dell’Ucraina. Chi ha scelto l’attuale strategia militare non lo sta facendo invece. Dobbiamo prendere atto che l’idea di ottenere una vittoria militare sulla Russia è stata un fallimento“. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un incontro a Lecce in vista delle elezioni amministrative ed Europee. “Bisogna impostare subito dei negoziati di pace, se li avessimo fatti quando lo abbiamo detto noi all’inizio avremmo avuto più potere contrattuale che oggi invece è diminuito, ma siamo comunque in tempo per cercare di indirizzare verso una via di uscita che adesso non c’è. Dobbiamo concentrare le risorse non in questa folle corsa al riarmo ma per tutelare i diritti sociali dei cittadini”