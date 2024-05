“Mi pare davvero che Salvini sia in grande difficoltà, vedo che fa fatica anche a respirare mentre sproloquia su questa polarizzazione Vannacci-Salis. Evidentemente è una difficoltà che sta terremotando il suo partito di fronte ad una candidatura aliena perfino al mondo della Lega, che addirittura ha avuto un sussulto dinanzi alle dichiarazioni incredibili e inaccettabili di un personaggio come Vannacci“. Così a L’aria che tira (La7) il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoanni commenta il video diffuso la scorsa settimana da Matteo Salvini che ha paragonato la candidatura di Roberto Vannacci alle Europee con quella di Ilaria Salis nelle fila di Avs.

“Non c’è alcuna polarizzazione – prosegue il segretario nazionale di Sinistra Italiana – tantomeno quella delirante che immaginava un confronto fra Ilaria e Vannacci. Anche perché è persino offensivo evocare un confronto con una persona che non può neppure farsi una foto per i manifesti elettorali: Ilaria Salis da 15 mesi è precipitata nel buco nero della carcerazione preventiva che non solo lede i suoi diritti umani fondamentali ma anche il suo diritto alla difesa”.

E aggiunge: “Ilaria non può nemmeno scrivere una lettera, ci vogliono 20 giorni perché una sua lettera arrivi, può parlare al telefono col papà solo 10 minuti al giorno e in questo modo fa arrivare quello che pensa. Ilaria non vuole fuggire dal processo, ma vuole un processo giusto in cui siano garantiti i diritti della civiltà giuridica. E noi abbiamo scelto un atto concreto – conclude – dopo molti mesi di silenzio che non hanno prodotto granché. Quindi, d’accordo con Ilaria e con la sua famiglia, abbiamo scelto di fare una cosa concreta. Siamo convinti che il risultato della nostra lista sarà importante e in questo modo Ilaria avrà la possibilità di uscire da questo buco nero. Non è solo una vicenda che riguarda Ilaria ma anche quale Europa vogliamo”.