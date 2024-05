L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk riammetterà su X il noto suprematista bianco Nick Joseph Fuentes al quale era stato vietato Twitter dal 2021 per “ripetute violazioni”. Fuentes, 25 anni, è un commentatore politico americano di estrema destra e live streamer noto per le sue opinioni suprematiste bianche, misogine, omofobe, antisemite e islamofobe. In passato, Fuentes ha espresso la sua ammirazione per Adolf Hitler e si è detto a favore dell’esecuzione dei non cristiani. Non solo. Il 6 gennaio 2021, Fuentes ha partecipato anche all’assalto a Capitol Hill. Musk fa sapere che “sarà riammesso a patto che non violi la legge. È meglio avere un anti qualsiasi cosa allo scoperto per essere confutato piuttosto che farlo crescere ribollendo nell’oscurità”.