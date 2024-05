Una vera e propria carica verso il seggio a Strasburgo. Sono oltre venti i giornalisti, la maggior parte nelle liste di centrosinistra, a correre alle elezioni europee a caccia di un posto al Parlamento Ue. Non solo Michele Santoro, Lucia Annunziata e Marco Tarquinio, il cui impegno in prima linea era noto da tempo.

Ora che le liste degli aspiranti europarlamentari sono state presentate, spuntano diversi nomi – almeno venti – più o meno noti al pubblico. Nella lista Pace, Terra, Dignità di cui Santoro è stato promotore, oltre al vignettista Vauro Senesi, corrono Raniero La Valle e Fiammetta Cucurnia. Negli Anni sessanta, La Valle è stato direttore dell’Avvenire d’Italia, mentre Cucurnia è stata corrispondente di Repubblica da Mosca.

Oltre ad Annunziata e all’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il Pd ha deciso di candidare Sandro Ruotolo, Donatella Alfonso, Teresa Bartoli – a lungo giornalista parlamentare – e la giornalista Rai Lidia Tilotta, vicecaporedattrice del Tgr Sicilia.

Nelle liste Stati Uniti d’Europa compaiono invece il corrispondente di Libération Eric Jozsef, il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone e il livornese Marco Taradash, già deputato ed europarlamentare e con una lunga carriera giornalistica a L’Espresso, Il Foglio e Radio Radicale.

Con Alleanza Verdi e Sinistra ci sono tre freelance: Jessica Cugini, che scrive di migrazioni e diritti, Francesca Caprini e Andrea Cegna, collaboratore de Ilfattoquotidiano.it. Carlo Calenda ha invece offerto un posto nelle liste di Azione alla giornalista ucraina Nataliya Kudryk. Il Movimento Cinque Stelle schiera Gaetano Pedullà, che ha lasciato la direzione de La Notizia proprio per correre alle Europee.

Tra i candidati di Forza Italia-Noi Moderati, compare la freelance Laura D’Incalci, in quelle della Lega il giornalista campano Luigi Barone, già vice-direttore de Il Sannio. Anche in Fratelli d’Italia alcuni candidati hanno avuto esperienze giornalistiche, ma mai come attività primaria.