Pace Terra Dignità è stata esclusa tra le liste depositate nella circoscrizione Nord-Ovest. La lista, guidata dal giornalista Michele Santoro, sarebbe a rischio anche nella circoscrizione Isole dove – come riporta Palermotoday – mancherebbero i certificati elettorali di alcuni sottoscrittori. Problemi pertanto per la lista pacifista dopo che, con una corsa contro il tempo, lo stesso Santoro aveva annunciato di aver raggiunto l’obiettivo delle firme necessarie per partecipare alla competizione elettorale di giugno in tutte le cinque circoscrizioni.

Discorso diverso per Alternativa popolare. Il partito del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si è visto rigettare le liste nella circoscrizione Nord-Ovest e in quella del Centro, e ha annunciato immediato ricorso in Cassazione. “Restiamo particolarmente stupiti di come in Italia si possano avere tanti pesi e tante misure“, ha commentato Bandecchi facendo presente che “la Corte di appello di Napoli ha ammesso” invece la loro lista. Al centro della disputa l’esenzione della raccolta firme da depositare per la presentazione delle liste. Secondo il sindaco di Terni “la nota del Viminale del 29 aprile chiarisce che il Partito popolare europeo che, noi rappresentiamo oggi in Italia, non può non essere messo nelle liste italiane”. Dal partito viene fatto presente che “l’affiliazione” con il Ppe “è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del Gruppo parlamentare europeo autenticato da un notaio o da un’autorità diplomatica o consolare italiana”.

Mentre si attendono le decisioni delle restanti Corti d’Appello a essere escluse sono state anche altre liste: ad esempio nella circoscrizione Nord-Ovest l’esclusione ha riguardato anche Forza Nuova, la lista Pirati (legata al Partito Pirati Europeo), Italia dei diritti – De Pierro, quella del Partito Animalista-Italexit, Pensioni e lavoro – che si era presentata, in polemica, con sole 3 firme a fronte delle 15mila minime che servirebbero -, Democrazia sovrana e popolare e infine Parlamentare indipendente di Lamberto Roberti, che – come già fatto in passato – è stata presentata senza firme e senza altri candidati.