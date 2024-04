Il primo scienziato cinese che pubblicò la sequenza genomica del virus Covid-19 ha organizzato un sit-in di protesta dopo che le autorità lo hanno escluso dal suo laboratorio insieme con il suo team. A riferirlo è il Guardian. Il virologo Zhang Yongzhen ha sfidato le indicazioni del governo e, in un post pubblicato ieri, 29 aprile, ha dichiarato di aver ricevuto, insieme al suo team, un improvviso avviso di sfratto e che le guardie gli hanno impedito di entrale. Il post, pubblicato su Weibo, è stato poi cancellato, ma la foto di Zhang rimasto fuori da domenica dal suo laboratorio, e costretto a dormire per terra, è circolata online.

The dispute between Shanghai Public Health Clinical Center and Dr. Zhang Yongzhen’s team continues. Dr. Zhang allegedly shared photos of himself sleeping on the floor at the entrance of the laboratory. https://t.co/K5ztBAv6yE pic.twitter.com/6wBkkLLQnB

— Yanzhong Huang (@YanzhongHuang) April 29, 2024