Catastrofe sfiorata per un soffio a Brindisi: un’auto si è schiantata lungo via Umberto Maddalena nel pomeriggio di domenica 28 aprile, mancando per un pelo un passante che camminava tranquillamente sul marciapiede. Nel video, ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza, si vede il pedone camminare e svoltare un angolo: pochi secondi dopo si sente il rombo dell’auto e si vede il mezzo che si schianta sfondando il muro.