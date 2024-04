La commemorazione istituzionale di Sergio Ramelli a Milano diventa il teatro di una polemica tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel pomeriggio di oggi, al giardino intitolato al militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, La Russa attacca il primo cittadino: “Mi auguro che verrà con la fascia tricolore perché altrimenti starebbe in fondo, invece lo abbiamo messo sempre in prima fila in quanto sindaco”. Poco dopo Sala arriva per deporre la corona, ma senza fascia. “Non la metto quasi mai, ma vengo con convinzione qui – spiega il sindaco ai cronisti – ogni anno succede”. E così il presidente del Senato fa un mezzo dietrofront nel giro di pochi secondi e nel corso del suo discorso aggiunge: “È importante che la corona sia stata deposta dal sindaco, non si capisce perché la corona sì ma la fascia no, ma noi non ci formalizziamo. L’abito non fa il monaco dunque neanche la fascia. E sono grato al sindaco per essere venuto a ricordare un giovane che ha perso la vita”. L’ultima battuta è per il generale Vannacci: “Non l’ho mandato a quel paese, ma ho detto che ha diritto a candidarsi, alcune cose che ha scritto sicuramente saranno anche giuste altre mi piacciono meno”.