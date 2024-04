Tensione al corteo contro il G7 Ambiente organizzato a Torino dagli attivisti del centro sociale Askatasuna e da collettivi studenteschi nel primo giorno della riunione dei ministri alla Reggia di Venaria. I manifestanti, un centinaio in tutto, sono stati respinti da polizia e carabinieri con gli scudi all’imbocco di via Po, la strada di Torino che porta in piazza Castello, dove è prevista la cena delle delegazioni del summit. Dalle file del corteo sono state lanciate alcune bottiglia in vetro e uova contro le forze dell’ordine, che hanno poi usato lacrimogeni e idranti per allontanare i militanti. Un manifestante si è fatto accompagnare in ospedale perché rimasto ferito da un lacrimogeno lanciato dalla polizia durante i disordini.

Nel pomeriggio erano stati gli attivisti di Extinction Rebellion a prendersi la scena salendo a sorpresa sul tetto di un edificio in piazza Carlo Emanuele II, sede della facoltà di biologia, da dove hanno mostrato uno striscione con la scritta ‘The king is nake, G7 is a scam’ (Il re è nudo, il G7 è una presa in giro’.). Poi gli attivisti avevano bloccato una strada ballando al ritmo della musica techno