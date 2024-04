Due giovani turisti svizzeri sono stati ricoverati all’ospedale Sant’Anna, in provincia di Como, dopo che alcuni addetti alla manutenzione autostradale li hanno trovati privi di sensi oltre il guardrail della Pedemontana Lombarda. I due hanno rischiato di morire per ipotermia, ma ora stanno meglio. Le telecamere di video sorveglianza hanno aiutato a ricostruire il viaggio dei due ragazzi: arrivati in treno dalla Svizzera fino a Lomazzo (Como), si erano rimessi in marcia a piedi per tornare in Svizzera, ma a un certo punto hanno sbagliato strada.

Il punto dove sono stati trovati privi di sensi lo hanno raggiunto passando dai campi perché le telecamere della Pedemontana e dell’Autostrada A9 non hanno registrato il loro passaggio. I due sono stati portati all’ospedale Sant’Anna e stanno molto meglio grazie al fortuito passaggio di un mezzo dell’Autostrada che ha poi avvisato il 118 e la Stradale.

Foto d’archivio