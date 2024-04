Sgomberata dalla polizia locale la tendopoli allestita dagli studenti alla Emory University di Atlanta. La protesta rientra nella più ampia ondata di mobilitazioni che sta coinvolgendo le università americane in sostegno alla popolazione di Gaza e contro il supporto militare Usa a Israele. Le immagini pubblicate sui social e rilanciate dall’account Eye on Palestine stanno facendo il giro del mondo. Colpisce in particolar modo la forza usata dagli agenti contro studenti e professori. Molti poliziotti si aggirano con le armi semiautomatiche tra le tende e in alcuni video di vede un agente usare una pistola stordente su un manifestante a terra, disarmato. L’Università ha fatto sapere che sono 28 le persone arrestate, tra le quali 20 membri della comunità accademica