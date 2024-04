“La destra si scandalizza perché Ilaria Salis è a processo? Bene, chiedo loro di fermarsi qui, perché altrimenti dovremmo fare la lunga lista dei loro pregiudicati”. Lo ha detto Angelo Bonelli nel corso della conferenza stampa di presentazione della candidatura per Avs di Ilaria Salis. “Salvini chiede un confronto pubblico tra lei e Vannacci? Da vicepresidente del Consiglio è un livello infimo, è una bestialità, fa finta di non sapere che Salis sta in galera” ha aggiunto Nicola Fratoianni.