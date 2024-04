Tensione crescente a Milano per le contestazioni all’indirizzo della Brigata Ebraica da parte di gruppi di manifestanti pro Palestina che hanno urlato slogan all’indirizzo dei partecipanti non graditi: “Assassini” e “Fuori i fascisti dal corteo”. In mattinata a Roma identica tensione a parti invertite, con i manifestanti della Brigata ebraica più agguerriti che hanno urlato insulti all’indirizzo degli antagonisti e provocato con i lancio di bombe carta verso il presidio pro-Palestina.