Sono dieci le persone accompagnate in questura “per gli opportuni provvedimenti”, a causa dei disordini avvenuti in piazza Duomo in occasione della manifestazione per il 25 aprile. Due i momenti di tensione: il primo davanti al Mc Donald’s, dove un gruppo di giovani ha cercato di sfondare il cordone creato dai City Angels a protezione dello spezzone della Brigata ebraica scatenando un parapiglia. Il secondo è avvenuto a ridosso del palco allestito in piazza, dove i manifestanti hanno sfondato la barriera di transenne.