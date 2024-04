La MotoGp torna in Europa: dopo i lunghi viaggi tra Qatar, Portogallo e Stati Uniti, con il Gp di Spagna a Jerez comincia la battaglia sui circuiti storici del Vecchio Continente. Quattro appuntamenti cruciali, che si concluderanno il 2 giugno con il Gp d’Italia al Mugello. La MotoGp ci arriva con ancora negli occhi il dominio di Maverick Vinales al Cota in Texas: l’Aprilia può essere una moto da titolo? Lo si scoprirà a breve. Al momento in testa alla classifica c’è ancora Jorge Martin con la Ducati Pramac, seguito da Enea Bestianini sulla Ducati ufficiale. A Jerez cercano risposte anche Pecco Bagnaia e Marc Marquez, mentre aumenta la curiosità per capire fino a che punto si può spingere Pedro Acosta, fin qui straordinario al suo debutto in MotoGp con la Ktm del team GasGas.

Gli Orari del Weekend a Jerez

Con l’arrivo in Spagna, il fine settimana della MotoGp torna agli orari standard a cui sono abituati gli appassionati italiani. Venerdì 26 aprile le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 15, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 27 aprile giornata di qualifiche e nel pomeriggio la Sprint della MotoGp, sempre alle ore 15. Domenica 14 aprile i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle tradizionali ore 14 italiane, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio delle Americhe

Si potranno seguire tutte le fasi del Gran Premio di Spagna a Jerez attraverso diverse piattaforme. Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato, mentre alla domenica le gare di tutte e tre le classi alla domenica saranno trasmesse in differita. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Venerdì 26 aprile

9 Moto3 Prove Libere 1

9:50 Moto2 Prove Libere 1

10:45 MotoGP Prove Libere 1

13:15 Moto3 Prove 1

14:05 Moto2 Prove 1

15 MotoGP prequalifiche

Sabato 27 aprile

8:40 Moto3 Prove 2

9:25 Moto2 Prove 2

10:10 MotoGP Prove

10:50 MotoGP Q1

11:15 MotoGP Q2

12:50 Moto3 Q1

13:15 Moto3 Q2

13:45 Moto2 Q1

14:10 Moto2 Q2

15 MotoGP Sprint

Domenica 28 aprile

9:40 MotoGP Warm up

11 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14 MotoGP Gara

Il programma del weekend (TV8)

Sabato 27 aprile

10:50 MotoGP Q1 (diretta)

11:15 MotoGP Q2 (diretta)

12:50 Moto3 Q1 (diretta)

13:15 Moto3 Q2 (diretta)

13:45 Moto2 Q1 (diretta)

14:10 Moto2 Q2 (diretta)

15 MotoGP Sprint (diretta)

Domenica 28 aprile

14 Moto3 Gara (differita)

15:15 Moto2 Gara (differita)

17 MotoGP Gara (differita)