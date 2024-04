Dichiarazioni furiose ai giornali albanesi, un lungo post sui social e una telefonata al dirigente della Rai. È un vero e proprio attacco a Report quello del premier albanese Edi Rama. La trasmissione di Sigfrido Ranucci si è occupata dell’intesa sui migranti tra Roma e Tirana, spiegando come tra gli uomini chiave dell’accordo ci sia il segretario della presidenza del consiglio albanese, Engjell Agaci, che in passato ha difeso come avvocato alcuni narcotrafficanti albanesi in Italia. Secondo Rama, però, l’inchiesta contiene addirittura delle “calunnie” nei confronti del suo Paese.

Per questo motivo, secondo Repubblica.it, il premier albanese ha chiamato Corsini. Una telefonata che viene definita “cordiale” per chiedere spazio di replica e infatti al portale Shqiptarja.com, uno dei più importanti portali di informazione albanesi, Rama ha smentito la notizia riportata da alcuni media italiani secondo cui la telefonata col direttore degli Approfondimenti di viale Mazzini sarebbe stata “furiosa“. Di sicuro c’è solo che a Tirana non è piaciuta la puntata in onda su Rai 3. Nelle scorse ore Rama ha dichiarato sempre a Shqiptarja.com che ‘un’emittente pagata con le tasse degli italiani si è resa protagonista di un vergognoso episodio di diffamazione nei confronti dell’Albania, così come accadeva negli anni in cui gli albanesi apparivano sui media italiani solo come assassini, trafficanti, prostitute e ladri, e l’Albania veniva presentata come la culla della criminalità in Europa“.

Poi, dopo che Ranucci ha spiegato come nelle sue riposte scritte Agaci avesse “confermato di essere stato il legale di alcuni narcotrafficanti, e di aver collaborato alla stesura del protocollo tra Albania e Italia”, Rama è tornato all’attacco con un post sui social. “Mia nonna che mi ha insegnato l’italiano mi diceva spesso che errare è umano ma perseverare è diabolico. A ricordarmelo adesso è questo ulteriore passo falso di Report, il cui conduttore clamorosamente persevera con le stesse falsità già contenute nella schifosa puntata sull’Albania”, ha scritto su X il premier, in un lungo post in cui attacca i contenuti dell’inchiesta firmata da Giorgio Mottola.

“Per rispetto del Servizio Pubblico e anche per un obbligo verso la dignità degli autori di questa sbagliatissima puntata di Report, provo per il momento a credere che comunque tutto questo accanimento per attaccare Giorgia Meloni a spese dell’Albania non è stato un peccato in malafede verso il mio paese e che anche l’importazione delle calunnie dall’Albania verso l’Italia (coinvolgendo negli affari del Servizio Pubblico addiritura le calunnie su mio fratello contro le quali lui aveva già sporto querela e aspetta la parola della giustizia albanese) è avvenuta solo come frutto di una insostenibile leggerezza dell’essere che sempre più spesso nei tempi odierni travolge sciaguratamente il potere nobile dell’informazione e trasforma il mondo del diritto di liberta d’informazione in un mondo di oppressione delle liberta e dei diritti umani”, prosegue Rama che invita Ranucci a “non perseverare nell’erroracio di quella orribile puntata, ma semplicimente di chiudere questa pagina ingloriosa, possibilmente pubblicando anche questo mio piccolo contributo alla salute del Servizio Pubblico italiano”.

Nell’inchiesta di Report si sostiene che i costi dei due centi per migranti sarebbero fuori controllo (dei 650 milioni stimati per cinque anni, si sarebbe già superata la soglia del miliardo) e si racconta come nell’accordo con l’Italia abbiano giocato un ruolo fondamentale la famiglia di Rama e uno dei suoi più fidati collaboratori, il segretario generale del Consiglio dei ministri Agaci. Secondo il premier albanese, però, Ranucci non avrebbe dato abbastanza spazio al suo uomo: “Lui dice che il segretario generale della Presidenza del Consiglio albanese ‘ha confermato quello che abbiamo detto nei fatti’! Purtroppo nella puntata che inutilmente difende, non solo non c’era nessuna parola del contradditorio ottenuto per iscritto dalla vittima della brutale agressione di fango, ma si è raccontato al pubblico di Report che il Segretario Agaci ha rifiutato rispondere. Come se non bastasse questa clamorosa menzogna, il suo giornalista è apparso il giorno dopo in una tv albanese per ribadire il suo stupore per il fatto che le sue domande non avevano mai avuto riscontro, mentre come mostrano i fatti aveva ottenuto tutte le risposte, per iscritto e nel tempo da lui richiesto”.