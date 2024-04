“A essere ottimisti non bene“, ha esordito così il senatore pentastellato, Stefano Patuanelli, commentando i risultati delle regionali in Basilicata. “Direi che c’è stato un risultato negativo, al di sotto di ogni più pessima previsione – ha continuato -. Io dico sempre le cose come stanno, non ci aspettavamo un risultato così basso”. Il senatore non ha illustrato le cause della sconfitta. “Non saprei valutare nemmeno una causa. La regola dei due mandati, però, va fatto sulle amministrative perché c’è bisogno di persone radicate sui territori”. Aver presentato un candidato in ritardo ha influito? “Il dato della coalizione mostra questo, ma se guardiamo anche le altre regioni, tra cui la Sardegna, il Movimento ha perso voti. Non vinciamo le amministrative, nonostante aumentino gli iscritti”