Tensione a Torino, dove un gruppo di manifestanti dei collettivi universitari hanno cercato di raggiungere il castello del Valentino dov’è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con l’annunciata presenza di numerosi ministri. All’evento nella sede della facoltà di Architettura del Politecnico sono previsti i ministri Tajani, Lollobrigida, Pichetto, Bernini, e il presidente della Regione Cirio. I manifestanti, che hanno protestato con bandiere palestinesi e uno striscione ‘Fuori i sionisti dall’università, sono stati allontanati dagli agenti in assetto antisommossa. In via San Pio V gli attivisti hanno cercato di forzare per una decina di minuti il cordone di polizia schierato, ma sono stati respinti con gli scudi.