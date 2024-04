Giacomo Matteotti non dovrebbe essere tanto ciò che è avvenuto dopo l’omicidio, ma quello che è successo durante la sua vita. Se c’è un messaggio politico, fascismo, al contrario di quanto spesso cercano di raccontare i post fascisti che vorrebbero edulcorare gli effetti del ventennio in Italia, è violento e codardo sin dalle origini, dai primi anni ’20. Matteotti viene ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924, neanche fece in tempo a vedere le ‘leggi fascistissime’ . Ma lanciò l’allarme sul pericolo della violenza fascista e sulla riduzione delle libertà già nel gennaio ’21. Se c’è un messaggio è proprio questo: è vietato riscrivere la storia a proprio piacimento“. A rivendicarlo è Vittorio Zincone, giornalista e autore del libro “Matteotti. Dieci vite“, edito da Neri Pozza, nel corso della presentazione a Roma, insieme a Giorgio Zanchini. “L’eredità politica dinon dovrebbe essere tanto ciò che è avvenuto dopo l’omicidio, ma quello che è successo durante la sua vita. Se c’è un messaggio politico, citato anche da Antonio Scurati nel monologo censurato in modo vergognoso dalla Rai, è che il, al contrario di quanto spesso cercano di raccontare ichedel ventennio in Italia,, dai primi anni ’20., neanche fece in tempo a vedere le ‘leggi fascistissime’ . Ma lanciò l’allarme sul pericolo della violenza fascista e sulla riduzione delle libertà già nel gennaio ’21. Se c’è un messaggio è proprio questo: è“. A rivendicarlo è, giornalista e autore del libro ““, edito da Neri Pozza, nel corso della presentazione a Roma, insieme a Giorgio Zanchini. cento anni dall’omicidio fascista , Zincone nel suo libro ripercorre la storia di Matteotti e la descrive come “quella di un uomo, di un leader politico, che ha visto avanzare il fascismo centimetro dopo centimetro”. E ancora: “È la storia di una resa, quella dell’Italia e della sua classe dirigente, nelle mani di Mussolini”.

Alle quattro e trenta di pomeriggio del 10 giugno 1924, ricorda Zincone “sei criminali della cosiddetta Ceka fascista, la polizia politica clandestina il cui elemento di spicco è Amerigo Dumini, aspettano il deputato socialista Giacomo Matteotti sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma. Lo circondano, lo picchiano e lo trascinano in auto. Matteotti, che ha già vissuto un’esperienza simile, cerca di reagire, fino a quando una lama non gli trafigge il costato uccidendolo. Mussolini è immediatamente informato dell’assassinio, ma inizialmente finge di non saperne nulla. Sette mesi dopo, quando il regime sotto accusa sembra traballare, si prenderà la responsabilità politica di quell’omicidio. Nel corso dell’anno successivo instaura una dittatura destinata a durare fino al 1943″. Ma chi era Giacomo Matteotti? “Figlio ricco, in quanto proprietario terriero, del poverissimo Polesine, socialista riformista, giurista brillante, sindacalista energico, neutralista-pacifista, antiretorico, antipopulista e molto coerente nei comportamenti. Marito assente, ma presentissimo”, spiega Zincone. Ricorda come i detrattori e la stampa liberale e cattolica dell’epoca lo attaccassero come “il socialista milionario, impellicciato”, ma come in realtà anche il modo in cui conosce la miseria dei braccianti lo aiuta a diventare socialista: “Passa la sua vita a tassare se stesso, a immaginare i modi per migliorare la condizione degli altri, anche togliendo alla propria classe”.