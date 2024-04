Impenna con la moto e si schianta sull’asfalto dentro la Galleria Laziale di Napoli. Il video, diventato virale su Tiktok, è stato ripreso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra che ha denunciato quanto accaduto. Nella galleria solo pochi giorni fa, il 18 aprile, come riporta Fanpage, aveva perso la vita il 36enne Michele Angelillo, travolto da un’auto, per motivi ancora da chiarire, mentre era a bordo del suo scooter.

“Neanche la morte del centauro ferma le corse folli e le acrobazie nella Galleria Laziale. Sui social il video di un motociclista che si ribalta dopo un’impennata”, si legge nel post di Borrelli, che sottolinea come il nuovo codice della strada sia “inadeguato”. Il video è stato segnalato a Borrelli da alcuni utenti. “Se neanche una tragica morte riesce a fermare questi irresponsabili che rischiano di uccidersi o di uccidere gli altri, allora bisogna intervenire duramente e fermare queste follie – rimarca Borrelli – Anche se il nuovo codice della strada varato dal Governo si mostra troppo indulgente nei confronti di chi guida ad alta velocità e toglie potere agli enti locali, occorre comunque essere severi per chi mette in pericolo la pubblica sicurezza e rischia di diventare un assassino. Noi non ci stiamo ad assistere impotenti alle stragi delle strade”.