Una collisione è avvenuta in Malesia tra due elicotteri militari del Paese durante una sessione di addestramento e tutte le dieci persone che erano a bordo sono morte. Lo riferisce la Marina malese, precisando che gli elicotteri stavano facendo delle prove in una base navale nel nord dello Stato di Perak in vista della celebrazione del 90° anniversario della Marina che ricorrerà il mese prossimo. “Tutte le vittime sono state confermate morte sul posto”, ha riferito la Marina. I corpi sono stati inviati all’ospedale per le identificazioni. La Marina ha dichiarato che avvierà un’indagine per determinare le cause dell’incidente.