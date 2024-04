“Chi rappresenterà la Commissione europea lo decidono gli elettori quando votano, leggiamo troppe volte ricostruzioni secondo cui si vuole decidere ora la maggioranza, si vota per questo altrimenti che si vota a fare? Noi vogliamo rafforzare il più possibile la nostra famiglia europee, quella dei conservatori”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, in Via della Scrofa.

Il deputato quindi si scaglia contro il pro Palestina a Torino durante il quale oggi si sono verificati scontri: “Ci sono in questo momento estremisti di sinistra approfittare della drammatica crisi in Medio Oriente per provare ad alzare la tensione e portare avanti delle modalità di intervento politico che condanniamo con fermezza e nettezza – dice ancora Donzelli – Scontrarsi con la polizia, giocare alla guerriglia urbana, danneggiare macchine: quello non è il modo di manifestare per la pace”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, in Via della Scrofa.