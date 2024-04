Dopo un inverno avaro di nevicate, a Santo Stefano D’Aveto, a circa mille metri di quota in provincia di Genova, si sono depositati fino a 14 centimetri di neve lunedì 22 aprile, dopo la nevicata nella notte. “Tutta adesso,” dice Alessandro, un residente, “quando non serve e fa solo danno.” Gianni, proprietario di una casa in paese stima che si tratti di una delle nevicate più importanti da novembre.