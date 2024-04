La nuova foto pubblicata sul profilo Instagram di Roberto Baggio ha suscitato reazioni diverse da parte dei followers. C’è chi ha fatto partire un gioco delle somiglianze, chi ha ribadito l’amore eterno per il Baggio calciatore e c’è chi ha espresso preoccupazione per il suo stato di salute. Perché il “Divin Codino” è apparso con i capelli più lunghi, con un baffo diverso e qualche chilo in più. Niente paura però, perché il post, dove mostra un ritratto di lui stesso, è ovviamente ritoccato. La foto successiva infatti mostra lo scatto reale. Ma perché questo scherzo di Baggio ai suoi fan?

“Prossimamente a Narcos” è la didascalia che accompagna lo scatto. Baggio non è parte del cast della serie tv sul più famoso narcotrafficante del mondo, Pablo Escobar, ma forse le parole a corredo del post sono state scritte proprio perché una somiglianza con il trafficante di droga colombiano c’è. “Roberto Emilio Gaviria” ha scritto infatti la figlia Valentina per ribadire il concetto, ma il gioco delle somiglianze non si è certo fermato qui. La foto ha generato un’ondata di commenti, tra i quali c’è chi ha paragonato Baggio a René Higuita, il famoso portiere autore delle parate con il tacco in acrobazia, o al cabarettista e musicista italiano Umberto Smaila. Un altro nome citato più volte è stato quello dell’attore pornografico Ron Jeremy. Insomma, tante risposte e nessuna sbagliata.