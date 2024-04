Presentati questa mattina, sabato 20 aprile, capolista e simbolo degli Stati Uniti d’Europa, nata dall’alleanza di +Europa, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, libdem e Italia C’è. “Non è la lista di Bonino e Renzi e altri, per me è la logica conseguenza di una vita passata a cercare di difendere i diritti umani e civili in Italia e nel mondo” ha detto Emma Bonino, che sarà capolista nella circoscrizione Nord Ovest. Dal palco Bonino, Magi, Della Vedova e Renzi hanno archiviato il rammarico per l’assenza di Carlo Calenda. “Meno Europa come scrive Salvini nei suoi manifesti elettorali significa più Cina” afferma Matteo Renzi che non sarà candidato. “Noi abbiamo già creato nella precedente legislatura con pochi parlamentari di Italia Viva il miracolo Draghi, naturalmente un miracolo bis ha bisogno che Stati Uniti d’Europa abbiano un buon risultato. Io sono ottimista”. Ottimista per il risultato elettorale anche Riccardo Magi, segretario di +Europa. “Stati Uniti d’Europa centrale nella prossima legislatura europea. Serve più integrazione per rilanciare una politica estera e di difesa comune, per rilanciare fiscalità, politiche industriali e investimenti europei e su tutto questo Mario Draghi è sicuramente la persona che sta esprimendo al meglio con la maggiore autorevolezza questo progetto, quindi ovvio che il successo dei questa lista significa anche la possibilità che Mario Draghi abbia un ruolo nella prossima Europa”.