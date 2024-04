La formazione neonazista Do.Ra festeggia la propria fondazione nel giorno del compleanno di Adolf Hitler, ad Azzate in provincia di Varese. La Comunità militante dei Dodici Raggi ha suscitato non poche polemiche con la sua iniziativa di festeggiare il compleanno del dittatore tedesco, organizzando una serie di eventi nel paesino del varesotto.

Alessandro Limido, presidente di Do.Ra, ha spiegato che si tratta “dell’anniversario della fondazione della nostra comunità umana e politica. La scelta di questo giorno chiaramente non è casuale. Ma non stiamo celebrando la data di nascita di Adolf Hitler, non siamo i nazisti dell’Illinois. Siamo affezionati a questa data perché siamo affezionati ovviamente al personaggio e alla politica che ha fatto”.

Critici molti dei residenti: “Abito qui in zona, so che oggi c’è gente che festeggia il compleanno di Hitler. Ne penso tutto il male possibile, e come me tanta altra gente di qui”, commenta un vicino all’Ansa. “La mia è un’amministrazione civica e trasversale. Tutto il consiglio comunale è antifascista e mai avrei pensato nel 2024 di dover dichiarare che siamo contro il nazismo”, ha detto il sindaco Raffaele Simoni. “Azzate ha gli anticorpi per resistere a ogni forma di estremismo. A chi festeggia il compleanno di Hitler dico: ognuno ha le ricorrenze che si merita. Noi festeggiamo il 25 aprile, il 4 novembre, il Natale e la Pasqua”.

Azzate “è antifascista al 100%. Quel che mi colpisce è che non ci sia un movimento di tutto il paese rispetto a quanto sta accadendo”, ha invece tuonato Vittorio Brunazzo, segretario dell’Anpi di Azzate. Già nei giorni scorsi l’ex deputato del Pd Emanuele Fiano era intervenuto polemicamente: “Do.Ra, il gruppo fascista o nazista di Varese fate voi, il cui capo è stato condannato in appello per apologia di fascismo, si organizza per celebrare fascistissimamente il 25 Aprile. Ma tutto tranquillo, nessuna autorità farà nulla. Festeggiare i partigiani o i torturatori della Muti ormai è diventato uguale”, ha spiegato. Il riferimento è al fatto che il 25 aprile i Do.Ra faranno il giro dei cimiteri varesini di Ganna, Belforte, Sant’Ambrogio e Solbiate Arno, per commemorare i fascisti caduti.