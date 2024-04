Scene di gioia di decine di volontari delle Ong impegnate nel soccorso dei migranti in mare e urla e applausi di cittadini trapanesi hanno accolto la sentenza di non luogo a procedere per il caso Iuventa. Dopo sette anni dall’inizio della vicenda giudiziaria si è chiuso quindi il procedimento penale nei confronti dell’equipaggio delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere.

Cori e applausi sono stati rivolti ai legali delle tre organizzazioni all’uscita del tribunale.