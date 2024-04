Roma sogna, programma, agisce. Vince. Daniele De Rossi porta a casa la qualificazione in semifinale di Europa League con una partita convincente contro il Milan, ha il rinnovo del contratto in tasca e mentre pensa a come chiudere al meglio questa stagione, può già cominciare a programmare la prossima. È più compito della società, a dirla tutta, che si sta attivando per chiudere presto per il nuovo direttore sportivo e lavorare ai primi casi di calciomercato. Che hanno nomi e cognomi: Paulo Dybala e Romelu Lukaku su tutti.

Nuova Roma: quale sarà il direttore sportivo?

La prima mossa di Friedkin sarà scegliere il ds. L’addio di Tiago Pinto era nell’aria e il nuovo corso dovrebbe ripartire con un profilo giovane ma già lanciato. Un po’ come De Rossi. La suggestione Massara (sarebbe un ritorno) resta, visto l’ottimo lavoro fatto nel Milan, ma i profili più caldi al momento sembrano due: Florian Maurice del Rennes e Francois Modesto del Monza. Entrambi a metà classifica (il Rennes è decimo in Ligue 1, il Monza undicesimo), entrambi con una rosa piuttosto giovane, con un’età media rispettivamente di 24 e 26 anni. Si sono formati, si ritengono pronti a una nuova sfida e la Roma potrebbe dare loro una possibilità importante. Salvo sorprese (frase che non si può evitare soprattutto con una società abituata a colpi di scena), la decisione non dovrebbe tardare ad arrivare, anche perché il mercato già incombe.

Calciomercato Roma: da Dybala a Lukaku, la situazione

Al momento, la Roma conta sette prestiti in rosa. Di questi, qualcuno sicuramente saluterà (Renato Sanches e Huijsen), mentre per altri la valutazione è in corso. Tra questi c’è Lukaku, che è un discorso a parte. Il belga ha cominciato bene la stagione, ha avuto un momento di difficoltà ma ora sembra essersi ripreso. Il suo è un prestito secco (e il Chelsea è sempre molto generoso), la Roma farà un tentativo per trattenerlo ma non vuole investire soldi per un acquisto a titolo definitivo. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2026 e non è nemmeno escluso che possa trasferirsi in Arabia Saudita, che già la scorsa estate lo aveva tentato. Più facile, invece, che a rimanere sia Dybala. Il suo contratto è in scadenza, gli anni a Roma sono stati positivi e l’argentino in città si trova bene. E il rapporto con i tifosi è alle stelle. Le trattative non sono ancora state avviate: se ne riparlerà a fine stagione, ma non sarà troppo tardi. Il tutto, aspettando il rientro definitivo di Abraham: un giocatore su cui la Roma ha investito molto due anni fa e che, ora, ha la possibilità di emergere in maniera definitiva dopo l’infortunio che lo ha bloccato per quasi una stagione intera.