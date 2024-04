La Fiorentina ha vinto, dopo una lunga ed estenuante lotta, il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzeň. Un successo per 2 a 0 arrivato durante i supplementari grazie alle reti di Nicolás Gonzalez al 92esimo minuto e di Cristiano Biraghi al 108esimo. La gioia è stata incontenibile per tutti, compreso l’allenatore dei viola Vincenzo Italiano che, durante i festeggiamento per il raddoppio, si è reso protagonista con un presunto bacio a una giornalista di Sky Sport a bordo campo che ha fatto il giro del web.

Italiano è stato inquadrato dalle telecamere, ma forse in un momento sbagliato. Dopo il secondo gol di Biraghi, l’allenatore si è avvicinato a Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport che segue la Fiorentina, prima gesticolando e poi accostandosi per dirle qualcos’altro. Il cappuccio che copriva la testa della giornalista ha oscurato la vista, ma ha contribuito a creare una circostanza dalle diverse interpretazioni. In tanti si sono chiesti cosa sia successo davvero e molti utenti sui social hanno parlato di un bacio fra i due (anche il telecronista della partita Daniele Barone ha etichettato il fatto come un semplice “bacetto”). Ma se si tratti effettivamente di questo, o di una semplice conversazione, è noto solo ai diretti interessati.