“Ogni giorno vediamo inchieste e arresti legati a corruzione o voto di scambio. La politica dovrebbe dimostrare più responsabilità, e invece vediamo che la premier Meloni è impegnata in altro, come insidiare i diritti delle donne sull’aborto e a contrastare l’anticorruzione e l’antimafia invece che la corruzione e la mafia. Nel frattempo per i cittadini ci sono più tasse e tagli alla sanità. Il Paese merita di più” . Così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino.