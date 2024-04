Una botta violentissima, che aveva fatto temere il peggio. Chris Harper è stato vittima di una terribile caduta mentre era in fuga durante la quarta tappa del Tour of the Alps. Nella discesa dal passo del Vetriolo verso l’arrivo di Borgo Valsugana, il ciclista della Jayco-AlUla ha perso il controllo della bici per via di un tombino e a grande velocità si è schiantato contro il marciapiede. L’urto lo ha fatto scivolare sull’asfalto e con la testa ha picchiato contro il basamento di un palo della luce. Il casco gli ha salvato la vita. Il 29enne Harper infatti, nonostante il colpo tremendo, non ha mai perso conoscenza. È stato poi soccorso dai medici della corsa e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Thank God for helmets. ???????? Crash of Chris Harper and Ben O’Connor at the Tour of the Alps race. #TotA pic.twitter.com/g4w1A3DJp4 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 18, 2024