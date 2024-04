In Indonesia è allerta massima per cinque eruzioni vulcaniche. Nella regione più esterna dell’Indonesia un vulcano il 17 aprile ha ripetutamente eruttato proiettando una colonna di fumo per oltre due chilometri verso il cielo e ha costretto centinaia di persone all’evacuazione, al punto che le autorità hanno alzato il livello di allerta al suo punto più alto.

Il monte Ruang, uno stratovulcano nella provincia del Nord Sulawesi, ha eruttato per la prima volta nella serata (locale) di martedì (13:45 GMT) e altre quattro volte mercoledì, ha riferito l’agenzia vulcanologica indonesiana. Le autorità indonesiane hanno chiesto l’evacuazione “immediata” delle persone presenti nel raggio di sei chilometri, avvertendo del rischio di tsunami nell’area.

L’aeroporto indonesiano di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere vulcanica che ha raggiunto l’area, ha annunciato il ministero dei Trasporti locale. Lo scalo internazionale, situato a 100 chilometri dal vulcano, è stato costretto a chiudere “in seguito al propagarsi delle ceneri vulcaniche che potrebbero compromettere la sicurezza dei voli”, come ha spiegato in una nota Ambar Suryoko, direttore dell’autorità portuale della provincia: “Dobbiamo chiudere le operazioni di volo all’aeroporto Sam Ratulangi a causa della diffusione della cenere vulcanica, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del volo”.

Anche l’agenzia per la Protezione civile ha sottolineato che l’eruzione ha causato una ricaduta di cenere, accompagnata da rocce e ghiaia, nelle aree residenziali della costa di Tagulandang, dove diverse persone sono state colpite da questi materiali e sono rimaste ferite. I residenti – ha avvertito la protezione civile – “devono essere consapevoli del potenziale rischio di eruzione di rocce incandescenti, della comparsa di nubi calde e di onde di tsunami, che potrebbero essere innescate dal collasso di un corpo vulcanico in mare”.

Nel 2018, l’eruzione del vulcano indonesiano Anak Krakatau ha causato uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava dopo che parti della montagna sono cadute nell’oceano, uccidendo 430 persone. L’Indonesia, un arcipelago di 270 milioni di persone, ha 120 vulcani attivi.