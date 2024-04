Capi “per come la vedo io, è un posto molto carino, ma sfortunatamente nel mondo non è così. Ci sono molte guerre”. Così Josep Borrell a margine del G7 Esteri a Capri. C’è “quella in Medio Oriente. Abbiamo la guerra in Ucraina. Abbiamo una guerra terribile in Sudan. La guerra continua in Etiopia. Molti posti in tutto il mondo si trovano nel mezzo di una situazione molto rischiosa”, ha proseguito, specificando che lo scopo del G7 Esteri e degli altri incontri è lo stesso “fare il punto sulla terribile situazione in cui ci troviamo”.